Laupäeval sajab mõnel pool vihma ja lörtsi, pühapäev on kevadisem.

Laupäeva öösel on pilves selgimistega ja sajuta ilm, küll aga võib paiguti udu olla. Tuul pöördub idakaarde, puhudes 3 kuni 9 meetrit sekundis. Temperatuur on 0 ja -3 juures, rannikul on kuni +2 kraadi, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Hommikul on kõikjal pilves selgimistega ja sajuta ilm, kohati püsib veel udu. Idakaare tuul puhub 2 kuni 8 meetrit sekundis. Temperatuur on -1 kraadist +3 kraadini.

Päeval on kohati pilvisem ning lõuna pool on ka vihma- ja lörtsisadu. Mõõdukas tuul puhub idast ja sooja on 3 kuni 6 kraadi.

Pühapäev tuleb olulise sajuta ja pigem tuulevaikne, uuel nädalal on vihm taas kohal. Kui öösel on siin-seal veel kergeid öökülmasid, siis uuel nädalal on päeval kuni 8 soojakraadi oodata.