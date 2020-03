Tallinna Tehnikaülikooli rektoriks kandideerib kolm professorit

Tallinna Tehnikaülikooli rektoriks tagasi kandideerival Jaak Aaviksool on ka kaks konkurenti - Tallinna Ülikooli praegune rektor Tiit Land ja tehnikaülikooli inseneriteaduskonna ehituse ja arhitektuuri instituudi direktor Jarek Kurnitski.

Tallinna Tehnikaülikooli eelmise rektori Andres Keevalliku andmeil on valimiskomisjonile esitatud ka Landi ja Kurnitski kandidatuurid, kusjuures keemiaprofessor Landi esitajate seas on mitu Teaduste Akadeemia akadeemikut.

Kolmas kandidaat, tehnikaülikooli hoonete energiatõhususe ja sisekliima professor Kurnitski (sündinud 1970) on kaitsnud doktorikraadi hoonete tehnosüsteemide alal Helsingi Tehnikaülikoolis. Sarnaselt Aaviksooga on ka Kurnitski akadeemik, ta valiti Teaduste Akadeemia liikmeks 2018. aastal.

Mitme kandidaadid esitamist kinnitas laupäeval ERR-ile ka Tallinna Tehnikaülikooli valimiskomisjoni esimees Tõnis Kanger, kuid tema keeldus nimesid nimetamast, viidates, et ülikooli nõukogus heaks kiidetud kandidaadid avalikustatakse 13. märtsil.

Kandidaatide esitamise tähtaeg möödus reedel kell 17.00. Aaviksoo kinnitas oma kandideerimist reedel. Aavikso sõnul esitasid tema kandidatuuri viis nõukogu liiget pluss mitmed tehnikaülikooli teaduskonnad.

Rektoriks võib kandideerida isik, kes on või on olnud valitud mis tahes ülikooli professori ametikohale ja kellel on doktorikraad või sellele vastav kvalifikatsioon. Tehnikaülikooli rektori kandidaate võivad esitada kõik isikud, kuid kandidaadiks kinnitamiseks peab teda toetama vähemalt üks ülikooli nõukogu 11 liikmest.

Rektori valib Tallinna Tehnikaülikooli nõukogu 18. mail 2020. Rektor astub ametisse 1. septembril 2020.

Tallinna Tehnikaülikool on ainus avalik-õiguslik ülikool Eestis, mille rektori valib selle nõukogu. Tehnikaülikooli nõukogu liikmed on Gunnar Okk (esimees), Ardo Kamratov, Robert Kitt, Mart Saarma, Andres Öpik, Heiti Hääl, Tõnis Kanger, Piret Mürk-Dubout, Arvo Oorn, Tiina Randma-Liiv ja Maive Rute.