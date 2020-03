Tšiilis jätkuvad meeleavaldused koroonaviirusest hoolimata

Möödunud aastal oktoobri keskpaigas puhkenud meeleavaldused, kus nõutakse presidendi tagasiastumist ja ebavõrdsuse likvideerimist ei näita vaibumise märke, ehkki mingeid järeleandmisi on võimud isegi teinud. Nii näiteks lubas president Sebastian Pinera jõulude paiku, et viib läbi põhiseaduse referendumi, millega muudetakse riik kaastundlikumaks ning lepitatakse vaesed ja rikkad, vahendas "Aktuaalne kaamera".



Kuid koroonaviirus on jõudnud ka Tšiilisse. Esimesest juhtumist andis president teada neli päeva tagasi.

Protestijate sõnul ei tohi nad aga lasta end viirusest heidutada.

Nädalaid kestvad rahutused on toonud Santiagos esimest korda pärast Augusto Pinocheti valitsusaega tänavatele sõjaväelased. Rahutused algasid metroopiletite hinnatõusust.