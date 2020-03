Pühapäeval on kuni seitse kraadi sooja, mitmel pool näeb päikest

Ilmajaama teatel on pühapäeval Eestis vähese pilvisusega ning suhteliselt soe ilm.

Eeloleval ööl pilvisus hõreneb, ning pärast keskööd saju võimalus väheneb. Küll tekib aga mitmel pool udu. Tuul on nõrk ja muutliku suunaga. Selgema taeva all langeb termomeetrinäit aga kuni -6 kraadini, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Pühapäeva hommikul äratab meid päike, kuid mitmel pool püsib veel udu. Tuul on nõrk ja õhutemperatuur jääb 1 külma- ja 3 soojakraadi piiresse.

Päev on vähese ja vahelduva pilvisusega ning kuiv. Ennelõunal on mitmel pool veel ka udu. Puhub muutliku suunaga tuul 1-6, pärastlõunal lõunakaare tuul 3-8, saartel õhtul puhanguti kuni 12 meetrit sekundis. Sooja on homseks päevaks oodata 2..7 kraadini.