Kõrgessaare kalatehases käidi tööl üle Hiiumaa aga ka kaugemalt. 15 aastat tagasi kaotas töö 250 inimest. Kinnistu on pärast küll mitu korda omanikku vahetanud, kuid arengut see toonud pole. Minevikuvarjud on aleviku kohal tänaseni. Näiteks on keeruline taotleda tööliste lahkumise järel pooltühjaks jäänud korterelamute jaoks renoveerimistoetust, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Tänaste Kredexi tingimustega ei suuda meie väikesed korterelamud, mis on väga palju tühjade korteritega, ennast ka renoveerida. On küll Kredexi tingimused, aga siiski liialt karmid," ütles Kõrgessaare osavallavanem Üllar Laid.

Riigihalduse minister Jaak Aab (KE) ütles, et pikemas perspektiivis on plaanis luua tegevuskava, kuidas lahendada paljudes Eesti paikades olevat lagunenud ja pooltühjade elamute probleemi.

"See on see, kus me tahaksime asja detailselt selgeks teha, aga juba lähiajal on kabinetis Kredexi kolm meedet, mis on suunatud just maapiirkonna korterelamutele nii laenude kui toetuste näol ehk nad on palju paindlikumad ja maapiirkonna inimestele jõukohasemad kui praegused meetmed," rääkis Jaak Aab.

Aab lisas, et uute Kredexi meetmete teemat peaks valitsuskabinet arutama juba märtsis.

Üllar Laid lausus, et kinnistu praegune omanik osaühing Albiost on kompleksi ohtlike osade sissepääsud valla palvel sulgenud. Ettevõttest saadetud kirjalikus vastuses öeldi, et neil on soov kalatehase kinnistu ära müüa.