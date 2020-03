Hokinaistele kingiti lilli

Eesti naiste jäähokiliiga üks 40st selle hooaja mängust sattus naistepäevale ja nii jagati mängu alguses lilli, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Mängijate emad elasid lastele kaasa tribüünilt.

"Täna ma olen tutvusringkonnast üksinda siin, muidu meid on rohkem olnud, kes temale kaasa elavad," rääkis ühe hokumängija ema Anu Rebane.

Veel üks ema ütles, et naised ja hoki sobivad ilusti kokku. "On ju näha millise entusiasmiga nad tulevad jääle. Lükkavad edasi oma pereasjad, sest mängu

ajal on kõige olulisem ikkagi hoki," ütles Galina Gladõševa.

Sel hooajal Kohtla-Järve Everesti värvides võistlev Jõgeva juurtega Estrit Aasma on Eesti koondise tasemel mänginud jääpalligi, kuid hoki meeldib rohkem.

"Jäähoki on ikkagi intensiivsem, aktiivsem, agressiivsem mäng, mulle meeldib see rohkem. Asi pole niivõrd mitte väravate viskamises, vaid selles kuidas selles, kuidas väravani jõutakse, hea koostöö, head söödud, hea tiimitöö," rääkis Aasma.

Viljandi hokinaiskonna Fuuriad kapteni Anneli Poola sõnul on hoki mõnus harrastus.

"Eks selles mängus on kiirus, taktika ja isegi kui kaotad, on hea emotsioon. Ja füüsiliselt on väga nõudlik ala, vaja on võhma, kiirust ja mõistust," ütles Poola.

Tulemusest ka. Avakolmaniku 0:1 kaotanud tiitlikaitsja Kohtla-Järve Everest võitis lõpuks mängu 6:1.