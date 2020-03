Esmaspäeval tuleb kuni kaheksa kraadi sooja

Esmaspäeval on Eestis oodata vähest vihma ja kaheksa kraadi sooja.

Hommik on vähese ja vahelduva pilvisusega ning saartel on pilvisem, aga samuti sajuta. Puhub lõunatuul 4-11 rannikul puhanguti 15 meetrit sekundis ja hommik on natuke jahedam -3 kuni +1 kraadi.

Ennelõunal on vähese ja vahelduva pilvisusega sajuta ilm, aga pärastlõunal pilvisus tiheneb ning Lääne-Eestis sajab kohati vähest vihma. Puhub lõuna- ja edelatuul 5 kuni 9, ennelõunal rannikul puhanguti 13 meetrit sekundis. Temperatuur ulatub 8 kraadini.

Teisipäev tuleb juba natuke vihmasem, aga kolmapäeval liigub üle Eesti suurem vihmasadu ning üksikud sajuhood kestavad ka järgnevatel päevadel.