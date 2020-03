Tallinna botaanikaaia palmimaja läheb aasta lõpuni remonti

Botaanikaaia direktori Urve Sinijärve sõnul saab palmimaja uue näo. Arhitektuurne lahendus jääb küll samaks, kuid uuendatakse fassaad ja klaaspaketid ning vahetatakse välja ajale jalgu jäänud tehnosüsteemid.

Samuti uuendatakse täies mahus konverentsisaal ning uue ilme saab ka palmimaja ekspositsioon.

"See kõik on selleks, et kaasajastada külastuskeskkonda ja pakkuda paremaid võimalusi sündmuste korraldamiseks botaanikaaias", ütles Sinijärv.

Tallinna linna tänavuses eelarves on botaanikaaia investeeringuteks ette nähtud 5,5 miljoni eurot, mis läheb nii palmimaja rekonstrueerimiseks kui ka majandushoone suuremahulisteks ehitustöödeks.

Remondi tõttu on sel nädalavahetusel hooaja viimane võimalus tutvuda botaanikaaia katmikkollektsioonidega täies mahus.

Siiski ei tähenda palmimaja renoveerimine, et ülejäänud aastaks jääb troopiliste ja subtroopiliste taimede ekspositsioon külastajatele täiesti suletuks. Tiibkasvuhooned jäävad endiselt avatuks ning neisse pääseb külgustest.

Lisaks palmimajale on aasta jooksul käsil veel teisigi ehitustöid, näiteks puhastatakse vetesüsteemi ja uuendatakse alpinaariumi.

Koos remondi algusega toimub ümberkorraldus ka kassa töös ja erandkorras alustatakse piletite müügiga avamaale juba 16. märtsist.