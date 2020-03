Paldiskist kaduva apteegiteenuse saatus sõltub Benu otsusest

Apteegireformi tulemusel kaovad Paldiskist mõlemad apteegid, ent lahendust teenuse jätkumiseks pole sotsiaalministeerium veel leidnud - see sõltub senise apteegipidaja otsusest. Kui Paldiskist peaksid rohupoed kaduma, asub lähim apteek Keilas.

Möödunud nädalal oli Eestis piirkondi, mis 1. aprillist apteegita jääb, 34. Nüüdseks on selliseid piirkondi järel 13. Üks neist on Paldiski linn, millele sotsiaalministeerium veel lahendust leidnud ei ole.

Paldiskis asub praegu kaks apteeki, mõlemat peab Benu kett, mis apteegireformi nõuetele ei vasta. Seega peavad need apteegid aprillikuust uksed kinni panema.

Lääne-Harju vallavanem Jaanus Saat saatis nädal tagasi sotsiaalministeeriumile mureliku kirja, milles küsib, missugust lahendust riik pakub või mida nad ise ära teha saaksid.

Kui Paldiskis asuvad apteegid uksed sulgevad, jääb lähim apteek Keilasse. Paldiskist saab sinna nii rongi, bussi kui ka autoga, ent vahemaa on siiski ligi 25 kilomeetrit.

Paldiski on veel eriti õnnetus seisus: 2019. aastast lõpetati ka eriarstiabi ja hambaravi pakkumine linnas. Meditsiiniteenuste kadu mõjutab paljusid valla elanikke.

"Riik on seadnud oma eesmärgiks maapiirkondades elu arendamise, kuid eeltoodud reform ainult pärsib seda," nendib Saat oma kirjas ministeeriumile.

Teda teeb murelikuks, et vallas elab palju eakaid ja erivajadustega inimesi, kelle vajadus meditsiiniteenuste järele on keskmisest kõrgem, mistõttu on apteek nende jaoks eluliselt vajalik.

Ravimiamet soovitas Lääne-Harju vallal kaaluda nii transpordi korraldamist kui ka ravimite interneti teel tellimist, ent need lahendused pole vallavanema hinnangul piisavad, et apteegiteenus elanikele kiirelt kättesaadav oleks.

"Kohaliku omavalitsusena oleme ka seni korraldanud regulaarselt transporditeenust, eesmärgiga kindlustada inimeste jõudmine avalike teenusteni. Transpordist sõltumine aga raskendab inimeste vajaduste rahuldamist, mis meditsiini valdkonnas on kiireloomulised," vastas vald ravimiameti ettepanekule. "Kohalikule omavalitsusele oleks see suur lisakoormus, kui saaksime ülesande kindlustada inimestele ravimite kättetoimetamine. Vastav tegevus on koduteenuse üks osa ning hõlmab väikest gruppi sotsiaalteenuste saajatest."

Ka e-apteeki ei pea vallavanem sobivaks asenduslahenduseks. "Internetiapteegi kasutamine ei ole kõigi elanikkonna gruppide seas optimaalne lahendus," põhjendas Saat.

Samuti peab vallavanem vajalikuks nõustamist, mida proviisorilt ka käsimüügiravimite ostmisel saab.

Saat nendib, et vald ei oska mures inimestele midagi vastata, mis aprillist saama hakkab ning soovib seda vastust sotsiaalministeeriumilt.

Sotsiaalministeeriumi tervisevaldkonna nõunik Katri Eespere vastas vallavanemale, et nad on ka ise äraootaval seisukohal, vastust oodatakse Benu apteegiketilt.

"Senine tegevusloa omaja (Benu apteegikett - toim) ei ole ravimiametile teavet andnud oma plaanide kohta. Taotlusi Paldiski apteekide viimiseks seaduse nõuetega kooskõlla või uu(t)e avamiseks ei ole ravimiametile praeguseks esitatud. Seepärast oleme ka Eesti proviisorite koja ja Eesti apteekrite liidu tähelepanu juhtinud, et nad tegutseksid aktiivselt selle nimel, et Paldiskis ei tekiks katkestust apteegiteenuses," kirjutas Kerem. "Seetõttu loodame väga, et senine apteegipidaja annab esimesel võimalusel teada, millised on tema plaanid Paldiski osas."

Ta lisas, et möödunud aasta lõpus toimunud kohtumisel kinnitas proviisorite koda nii neile kui ka vallale, et Paldiskis apteegipidamisest huvitatud proviisor on olemas.

"Oleme praegu aktiivses suhtluses valla ja proviisoritega, et aidata sobiv lahendus leida," teatas Kerem vallale.

Proviisorite koda: lahendus sõltub Benust

Proviisorite koja juhatuse esimees Karin Alamaa-Aas ütles, et tema isikliku arvamuse kohaselt Benu apteeke lõplikult kinni ei pane, vaid annab need proviisoritele üle.

"Ma arvan, et Paldiskis ei juhtu midagi. Nad (Benu - toim) alles eelmisel nädalal otsisid kuulutuse abil proviisorit ja farmatseuti Paldiskisse ja pakkusid stabiilset tööd," põhjedas Alamaa-Aas.

Ta lisas, et proviisor, kes oleks valmis Paldiskisse apteegi asutama, on iseenesest jätkuvalt olemas, kuid kolmandat apteeki Benu kahe kõrvale pole mõistlik avada, mistap oodatakse ära apteegiketi otsus.

Ka proviisorite koja juhatuse liige Ülle Rebane oletas, et Benu otsib lahendust Paldiskisse ise, mistõttu pole mõistlik ühelgi proviisoril seal lisaks tegutsema asuda.

"Benu annab üle Eesti oma apteeke üle, seetõttu oleks väga riskantne hakata veel ühel proviisoril tegema sinna üht apteeki juurde. Paldiskisse piisab ühest – seda on küll ja küll," ütles Rebane.

Samas pole ravimiametisse Paldiskis apteegi avamiseks keegi taotlust veel esitatud.

Rebane saatis Benu esindajale ka kirja, et uurida apteegiketi plaane Paldiski apteekidega, ent pole vastust veel saanud, kas senine apteegipidaja on äri üleandmisest huvitatud ja proviisori leidnud.

"Oluline ongi Benu vastus praegu, mis nad edasi teevad. Kui nad jätkavad, pole mõistlik sinna apteeki lisaks teha," põhjendas Rebane.