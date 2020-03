Piirikontrollis saavad kõik Eestisse sisenevad reisijad terviseameti juhistega voldiku, kuidas käituda haigestumise puhul, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Kehatemperatuuri mõõdetakse pisteliselt ja vaid reisija nõusolekul. Käsitermomeetriga palaviku kontrollimine võtab aega mõne sekundi ja seni pole Narva piirilõigul haigeid inimesi avastatud.

Peterburist kodumaale reisiv Leedu laulukoor tähistas piiriületust lauluga. Temperatuuri mõõtmist piiril peetakse vajalikuks, kuid liigset paanikat ei tervitata.

"Normaalselt suhtun, positiivselt. Kõik on nii, nagu peab. Mul on normaalne temperatuur, normaalne enesetunne ja see on hea, et kontrollitakse. Kõrge palavikuga inimene ehk ei tunnegi mõnikord, et on haige. Siis toimetate ta vajadusel kuhugi," arvas Leedu elanik Stasja.