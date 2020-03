Tallinna Sotsiaaltöö Keskus avas ühiselamu neile pealinlastele, kellel päris oma kodu pole. Ühiselamus elavad need, kes vajavad veel sotsiaaltöötaja nõustamist ja juhendamist, kuid järgmiseks sammuks on elu juba päris oma kodus.

Kohti on Sõpruse Puiesteel asuvas Sotsiaaltöö Keskuse vastvalminud ühiselamus 52 inimesele. Sinna kolisid need, kes saavad iseseisvalt hakkama, kuid vajavad vahel veel veidi abi ning nõustamist, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Peeter kolis ühiselamu invatuppa eile. Varem elas ta Männiku tee sotsiaalmajutusüksuses. Tema sõnul ei saa neid kahte võrreldagi. "Siin on puhas õhk. Puhas vesi," ütles ta.

Mõnel on olemas töökoht, kuid suurem osa tasub toa eest pensionist. Kuus on vaja maksta 90 eurot. Sellele lisaks on kõigil arvutada juurde vee ja elektri tarbimine ja see on siinsete elanike jaoks iseseisvuse õppetund. Ühiselamus töötab üksuse juht, sotsiaaltöötaja ja assistendid, kes on pidevalt olemas.

"Igale inimesele koostatakse siin oma plaan ja vastavalt sellele plaanile liigutakse edasi. Suund on lõpuks kolida päris oma korterisse, sest kuigi inimesed elavad siin küll üksi ja väga ilusates tubades, ei ole need siiski nende korterid, vaid see on sotsiaalteenus," ütles Tallinna Sotsiaaltöö Keskuse juht Kersi Põldemaa.

Mehi on ühisealmus rohkem kui naisi. Üks naine, kes kaamera ees rääkida ei soovinud, näitas nuge ja kahvleid, patju ja laudlinu, mille lubas kaasa võtta kui tal ükskord päris oma kodu on.

Tavaellu tagasipöördumiseks on Sotsiaaltöö keskuses kolm astet. Algab kõik varjupaigas, kus on need, kes vajavad püsivat hooldust. Järgmine aste on sotsiaalmajutusüksus ja kolmas, kõige kõrgem aste on ühiselamu. Kõik selleni ei jõua, ütleb Kersti Põldemaa.