Karksi uue gaasimõõtejaama neli liini suudavad katta kogu Eesti gaasivajaduse ka väga külmal talvepäeval. Jaam ise sai valmis läinud aasta suvel, kuid katseteks ja seadistamiseks kulus veel kuid, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Koos Lilli kraanisõlmega tehtud 8,5 miljoni euro suurune investeering võimaldab saata gaasi ka Soomest Lätti ehk soomlastel tekib võimalus kasutada pikka aega alakoormusega töötanud Incukalnsi gaasihoidlat nii sealt gaasi tarbimiseks kui ka hoiustamiseks.

Kui Soomes on süsteemis piisavalt kõrge rõhk ja Lätis samal ajal mitte, saab Lätti gaasi saata juba praegu.

Täies ulatuses õnnestub Eestist või Soomest Läti suunas gaasivoog tekitada siis, kui valmivad praegu ehitamisel olevad kompressorjaamad Viljandimaal Puiatus ja ka Paldiskis.

Karksis kontrollitakse lisaks kogusele ka gaasi kvaliteeti.

"Varem, enne uue jaama ehitamist, oli võimalik gaasi mõõdetult liigutada ainult Lätist Eestisse. Uus jaam võimaldab mõlemapoolset gaasi koostise ja kvaliteedi mõõtmist. Oleme ehituse käigus ehitanud välja uue mõõtesüsteemi koos uue analüüsi- ja mõõtetehnikaga ja paigaldanud uue juhtimisautomaatika.

Kahesuunaliste gaasivoogude tagamist liikmesriikide vahel nõuab Euroopa Liit, kuid Soome, Läti ja Eesti vahel on ka suur turunõudlus. Ühendus hõlmab ka Leedut, sest gaasitoru ulatub ka Klaipeda sadama terminali. Karksi gaasimõõtejaam on täisautomaatne," selgitas Eleringi projektijuht Rauno Pristavka.

Jaama juhib Eleringi juhtimiskeskus Tallinnas ja mõõtmistulemused jõuavad automaatselt Tallinna juhtimiskeskusse. Karksi gaasimõõtejaama võimsus on mõlemas, nii Eesti kui ka Läti suunas 10 miljonit kuupmeetrit ööpäevas. See suurusjärk on piisav gaasitransiidiks ja ka osaliselt Eesti tarbimiseks. Et juhtida gaasivooge üle piiri, rajati Vireši-Tallinna torustikule Lillis kaugjuhitav liinikraanisõlm.