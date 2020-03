Teisipäeval on kuni seitse kraadi sooja, mõnel pool sajab

Öösel on Lääne-Eestis pilves selgimistega ilm ja mitmel pool sajab vihma, Ida-Eestis on pilvi vähem ja ilm sajuta. Puhub lõunatuul 4-9, rannikul puhanguti 13 meetrit sekundis ja õhutemperatuur on -1..+4 kraadi, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Teisipäeva hommik tuleb Ida-Eestis vahelduva pilvisusega olulise sajuta, kuid Lääne-Eestis on peamiselt pilves ja sajab vihma ning sajuala levib vaikselt ida poole. Puhub lõuna- ja edelatuul 4-10, rannikul puhanguti 12 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on -1..+3 kraadi.

Päeval on pilves selgimistega ilm ja Lääne poolt levib vihmasadu üle maa. Puhub lõuna- ja edelatuul 4-10, õhtul rannikul puhanguti 14 meetrit sekundis. Sooja saame 4 kuni 7 kraadi.