"Põhiseadus on tõlgitud ja seda tõlget püütud erinevatel aegadel parandada. Ka praegust tõlget on parandatud umbes seitse aastat tagasi," rääkis Riigi Teataja talituse juhataja Jüri Heinla teisipäeval ERR-ile, lisades, et tõlge on saanud mitmete terminite osas kriitikat.

"Teine põhjus on see, et aeg-ajalt terminite tähendused ajas muutuvad. Ja kolmas põhjus on keeletehnoloogiline - kõik need terminid, mida põhiseaduses on kasutatud, ei ole jõudnud ja kajastatud terminibaasides, mis on nii tõlgete aluseks, kui teinekord ka tõlgendamise aluseks," selgitas Heinla.

Kuna vanu termineid ei ole mõtet andmebaasidesse kanda, siis seetõttu on seekordne töö mahukam kui esmapilgul tundub, rääkis ta. "Terminite talletamine, nende tähenduste avamise töö üks mõte on ka see, et pärast saab juba valdkondade kaupa minna tõlgete kvaliteedi parandamisega edasi," ütles Heinla.

"Esialgu me oleme kaks aastat tegelenud kohtumenetluse seaduste, kohtuvaldkonna seaduste tõlgete uuendamisega. See töö on nüüd lõppjärgus. Kui põhiseaduse tõlge saab kvaliteedi osas korda, siis saame edasi minna riigiõiguse tõlgetega, mis tulenevad juba põhiseadusest - terminid, mida kasutatakse teistes riigiõiguse valdkonna seadustes," ütles ta.

Justiitsministeeriumi väljasaadetud kirja kohaselt tehti põhiseaduse terminite audit ja selle põhjal tellis ministeerium tõlke analüüsi, uuendatud tõlke ja terminite jäädvustamise endiselt Õigustõlke Keskuse peatoimetajalt, jurist-lingvistilt ja praeguselt avaliku õiguse talituse nõunikult Siiri Aulikult ning endiselt Õigustõlke Keskuse peaterminoloogilt Ülle Allsalult. Põhiseaduse ingliskeelse tõlke uuendamisel on kavas konsulteerida ka õigusvaldkondade tunnustatud ekspertidega.

"Me püüame terminoloogiat ja inglise keele tõlke kvaliteeti parandada. See on üks põhjus, miks me põhiseaduse tõlget väga hoolega vaatasime ja asjatundjatega konsulteerisime. Üldine arvamus oli, et tõlget peaks uuendama, eelkõige terminikasutuse, keelekasutuse ja ka üldise tõlke kvaliteedi osas," selgitas Heinla.

Ajakava kohaselt on uuendatud terminoloogia ja tõlke konsultatsioonid ning arutelud kavandatud aprilli- ja maikuusse ning lõplik tõlge peaks valmima põhiseaduse 100. aastapäevaks 2020. aasta juunis.

Tõlke kvaliteedi tagamiseks palub justiitsministeerium riigikogu kantselei, presidendi kantselei, riigikantselei, riigikohtu, õiguskantsleri kantselei, riigikontroll, Eesti Panga, kaitseministeeriumi, rahandusministeeriumi, välisministeeriumi koostööd ning nimetada omapoolne kontaktisik jooksvaks konsulteerimiseks.

Heinla sõnul on kõik Eesti seadused tõlgitud inglise keelde ja neid uuendatakse järjepidevalt. Need on sarnaselt eestikeelsete seaduste tekstidega avaldatud Riigi Teataja veebiküljel ning nende juures on võimalik kasutada ka otsingut.

"Ega inglise keelde tõlkimise mõte ei ole nende tõlgete kasutamine siseriiklikult, vaid eelkõige on see mõeldud välismaalaste jaoks - nii investoritele kui meie partneritele rahvusvaheliselt on nende tõlgete olemasolu ja ajakohane seis oluline. Siseriiklikuks kasutamiseks nad kindlasti ei ole mõeldud, nii nagu ka venekeelsed tõlked. Eestis on eesti keel riigikeel, seadused kehtivad üksnes ja ainult eesti keeles, utentsed tekstid on eestikeelsed ja mingisugustes asjaajamistes ega kohtumenetlustes võõrkeelset seadus tekste tegelikult saabki kasutada," rõhutas Heinla.