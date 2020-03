Eesti Panga analüütiku Peeter Luikmeli sõnul on aktsiaturgude lähinädalate käitumine seotud väga suure määramatusega

Tänane päev on toonud pisut rahunemist. Uku Toom palus Eesti Panga rahapoliitika ja välismajanduse allosakonna juhatajal Peeter Luikmelil olukorda kommenteerida. Luikmel tuletab meelde, et eile langesid kokku uued uudised koroonaviiruse levikust ja hinnasõda naftatootjate vahel. Oma mõju on pikalt kestnud tõusuperioodil aktsiaturgudel, kus negatiivne signaal toob kaasa müügisurve. Eesti kohta ütleb ta nii.