Kastid riietega viidi teisipäeval Saarde vallamaja keldrisse, kus need ootavad aega, kui tuleb Euroopa Liidu toiduabi jagamine. Siis saavad abivajajad mitu asja korraga.

Näidised riputati puudele ja nii võis veenduda, et mood polegi üheksa aasta jooksul muutunud ja kõik rõivad näevad välja nagu äsja toodetud.

Olukord, kus pärast omavalitsuste leiget suhtumist oli oht, et umbes 9000 eset tuleb hävitada, on tänu 28. veebruaril "Aktuaalses kaameras" ilmunud loole pöördunud ja soovijaid rohkemgi, kui asju on.

Maksu- ja tolliameti haldusosakonna riigivarajuht Arvids Tiisler ütles, et tänaseks on riideabi omanikud suures osas juba leidnud ja taotlusi on tegelikult rohkem, kui ametil pakkuda on.

"Mille taha see alguses seisma jäi? Tõenäoliselt meil see informatsioon ei liikunud päris hästi ja sealt võib neid põhjusi otsida. Esialgu tundus jah, et see abi võib-olla et ei ole vajalik, aga nüüd, peale "Aktuaalse kaamera" uudist inimesed nägid pildis seda pakutavat abi, selgus, et see abi on täiesti sobilik ja neid taotlusi hakkas tulema," rääkis Tiisler.

Saarde valda jõuti esimeste hulgas seetõttu, et nemad reageerisid kiiresti nagu ka Pärnu linn, kus on samuti riideabi juba käes. Kui esimeses ringis taotlenud on oma abi kätte saanud, hakkab maksu- ja tolliamet tegelema hiljem reageerinutega.

"Kui ma nägin seda võimalust, siis jah, kohe reageerisin. Ma tean, et vajadust kindlasti on, abivajajaid meil on. Ja kuna tuleb ka Euroopa Liidu toiduabi jagamine, siis ma teadsin, et see on ka hea võimalus, kus ühtlasi saame ka riiete jagamist teha," rääkis Saarde vallavalitsuse sotsiaalnõunik Anu Eisenschmidt.