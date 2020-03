Praegu samas majas töötava Eesti Energia energiatootmise kommunikatsioonijuhi Jelena Derbneva sõnul on ostuhuvilisi olnud. "See hoone on kindlasti väga huvitava ajalooga ja suure tähendusega nii linna kui ka regiooni jaoks. Ehk üks võimalusi on rakendada seda hoonet turismi eesmärgil. Kuid usume, et majale võib leida edaspidiseks ka muud otstarvet. Arvestades, et majal on olemas abiruumid hoovis, võib see sobida ka väikese tootmise jaoks või üüripinnaks," ütles Derbneva.

Kommunikatsioonijuhi sõnul on majas töötavate inimeste arv vähenenud tasapisi viimase paari-kolme aasta jooksul. "Praegu on sinna jäänud mitmed rendipinnad nii Eesti Energia kesksetele teenustele kui ka kolmandatele osapooltele, nagu näiteks Telia. Võimalik kinnisvara müük tehakse koos olemasoleva rendilepinguga."

Jaama 10 asuvat kinnistut proovis Eesti Energia müüa ka eelmise aasta lõpus alanud hankega, kuid see ei õnnestunud. "Sel korral teeme rohkem reklaami, et info maja müügist jõuaks potentsiaalsete arendajate või investoriteni kiiremini. Oleme allapoole lasknud ka hinda," sõnas Derbneva.

Jelena Derbneva ütles, et Eesti Energia Jõhvis asuva kontorihoone müük on seotud töö efektiivistumisega. "Eesti Energia suurenergeetikal on kontoriruume igas tootmisüksuses. Jaama 10 pole ainuke kontorihoone. Tootmisettevõtte jaoks on äärmiselt oluline olla efektiivne ja konkurentsivõimeline, selleks tuleb reageerida muutuva keskkonna väljakutsetele. Pidada üleval hoonet, kui suurem osa inimesi ajab tööasju tootmisele lähemal asuvates kontorites, ei ole otstarbekas lahendus.

Energeetika on kiiresti arenev valdkond, mis nõuab kiireid otsuseid ja paindlikku lähenemist. Eelmisel aastal pakkus elektrienergiaturg kuhjaga väljakutseid. Reageerimaks karmistunud turutingimustele, pidime optimeerima tootmismahte ka Enefit Kaevandustes ja tegutsema paindlikult. Eesti Energia suurenergeetika tootmisprotsesside paindlikuks toimimiseks on oluline tagada tugiteenuseid osutavate inimeste operatiivne kommunikatsioon tootmises töötavate inimestega. Suurenergeetika kõikidel tootmisüksustel on olemas kontorihooned, kus töötavad ka need kolleegid, kelle töökoht oli aastaid tootmisest eemal – Jõhvis Jaama 10 asuvas hoones. Seda muudatust dikteeris vajadus minna ajaga kaasa, tõhustada mobiilsust ja seeläbi suurendada sünergiat üksuste ja teenuste vahel," ütles Jelena Derbneva.

2700ruutmeetrise pinnaga 1958. aastal valminud kolmekorruselise administratiivhoone ostmiseks saab pakkumisi teha kuni 6. aprillil kella 13ni. Kinnistu alghind on 199 999 eurot.