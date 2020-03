Neljapäeval sajab vihma ja lörtsi

Eeloleva öö hakul sajab vihma ja lörtsi. Pärast keskööd sajud lääne poolt alates järk-järgult lakkavad. Tugev lääne- ja edelatuul ulatub puhanguti 15, rannikul kuni 20 m/s. Õhutemperatuur on 1-4 kraadi, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Hommik jätkub tugeva edelatuulega. Mõni üksik paik saab tiba vihma. Õhutemperatuur on 2-5 kraadi.

Ennelõunal on sajuhooge hõredalt. Edelatuule iilid on 15, idatiivas kuni 18 m/s. Keskpäeva paiku jõuab Saaremaale tihe vihmasadu, mis laieneb kiiresti üle Eesti ja lisab sekka ka lörtsi. Edelatuul ulatub iiliti 15 m/s, õhtu poole Saaremaal, Liivi lahe ääres ja ka Lõuna-Eestis 23-24 m/s. Õhutemperatuur on 4-8 kraadi.

Reede lisab lörtsi- ja vihma. Tuul läänekaarest on õige vinge. Laupäev on kõleda loodetuulega ja kargem, pühapäeva karge öö järel näitab päeval ometi ka päikest. Esmaspäev toob taas saju ja siis sooja.