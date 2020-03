Euroopa koroonanakkuste arv tõusis 22 000-ni, surmajuhtumeid on 930

Uue koroonaviiruse juhtumite arv Euroopas jõudis kolmapäeval 22 000-ni, rängimalt on tõvepuhang tabanud Itaaliat, ilmnes uudisteagentuuri AFP statistikast.

Kinnitatud nakkusjuhtumite arv Euroopas kerkis 22 307-ni, surnud on haigusse 930 inimest. Itaalias on nakatunuid tuvastatud 12 462 ja surnud on 827. Andmed põhinevad ametlikel allikatel.

Hispaanias tõusis uude koroonaviirusse nakatunute arv kolmapäeval üle 2000 piiri, viirusse on surnud 48 inimest, teatas sealne tervishoiuministeerium. Hispaania on Itaalia järel kõige suurema nakatunute arvuga riik Euroopas.

Kõige raskemalt on mõjutatud pealinn Madrid, kus on pooled kinnitust leidnud juhtumid ja 31 surma. Madridi muuseumid suletakse alates neljapäevast kuni uue korralduseni.

Hispaania tervishoiuministeeriumi eriolukordade koordinaator Fernando Simon ütles, et epideemia peatamiseks võib kuluda üks kuni kaks kuud, halvimal juhul aga kuni neli kuud.

Rootsi teatas kolmapäeval esimesest uue koroonaviiruse COVID-19 surmajuhtumist Põhjamaades. Suri eakas eelnevate tervisehädadega patsient, keda raviti ühe Stockholmi haigla intensiivravi osakonnas, teatas pealinna regiooni tervishoiuamet. Surnud patsiendi täpset vanust ega sugu ei avalikustatud.

Kanada peaminister Justin Trudeau teatas kolmapäeval miljardi Kanada dollari suuruse fondi loomisest, mille eesmärgiks on võidelda uue koroonaviiruse epideemia vastu.

"See võimaldab vahendeid provintsidele ja territooriumidele, et aidata neid valmistuda igaks võimaluseks ning vähendada ohtu kanadalastele, ütles peaminister pressikonverentsil.

Kanadas on praeguse seisuga üks COVID-19 surmajuhtum. Nakatunuid on tuvastatud peaaegu sada.

Ka Iirimaa teatas kolmapäeval esimesest uue koroonaviiruse surmajuhtumist.

USA kaalub Euroopast reisimise keelamist

USA kaalub Euroopast reisimise keelamist, et aeglustada uue koroonaviiruse levikut, teatas Ühendriikide siseriikliku julgeoleku aseministri kohusetäitja Ken Cuccinelli.

"Küsimus on selles, kuidas kohelda Euroopat tervikuna," sõnas ta.

Cuccinelli sõnul ei ole veel olukord sellel tasemel, et võimud blokeeriksid reisimise, kuid see on kaalumisel.