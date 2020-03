Piirangud on esialgu mõeldud 30 päevaks ja on võimalus, et neid vajadusel pikendatakse, teatas välisministeerium.

Piirangutega ja nendes sisalduvate eranditega on täpsemalt võimalik tutvuda Valge Maja kodulehel.

Välisministeerium rõhutab neile, kes viibivad USA-s, et nad arvestaks viiruse tõkestamiseks rakendatavate meetmetega. Kui Eesti kodanikel tekib koju pöördumisega probleeme, siis palub ministeerium helistada konsulaarabi hädaabitelefonil: +372 53 01 9999 (24 h).

Seoses koroonaviiruse leviku kuulutamisega pandeemiaks soovitab välisministeerium tungivalt kaaluda kõigi välisreiside vältimatust. Riigid võivad kehtestada uued piirangud lühikese etteteatamisega ning oht sattuda karantiini või liikumiskeeldude mõjualadele võib tekkida ootamatult.

Põhjalikku reisiinfot leiab välisministeeriumi kodulehelt.

Lähemalt saab koroonaviirusest ja ennetamisest lugeda terviseameti lehelt.

Terviseameti riskihinnangu põhjal on koroonaviiruse riskipiirkonnad Hiina Rahvavabariik, Itaalia, Iraan, Lõuna-Korea. Lisaks riskipiirkondadele ei soovita välisministeerium reisida Jaapanisse, Singapuri, Prantsusmaale, Saksamaale, Hispaaniasse ja Egiptusesse ning seoses riiki sisenemise piirangute tõttu USA-sse ja Iisraeli.

Riskipiirkonnas reisijatel ja riskipiirkonnas elavatel inimestel on haigestumise tõenäosus kõrge. Terviseamet soovitab inimestel, kes on viibinud viiruse levikupiirkonnas, Eestisse saabumisel viibida võimalusel 14 päeva kodusel režiimil.