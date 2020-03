Sotsiaalkindlustusameti hüvitiste osakonna juhi Kati Kümniku sõnul kulus umbes kolmveerand hüvitistest pensionite maksmisele.

"Pensioniteks välja makstav summa on aasta-aastalt tõusnud," rääkis Kümnik ja lisas, et iga-aastasest pensionite indekseerimisest tulenevalt on kasvanud väljamakstavate pensionite osakaal kogu makstud hüvitistest.

Pensionitel on kõige suurem osakaal Ida-Virumaal, kus need moodustavad 82 protsenti maakonna hüvitistest. Kõige väiksema osakaaluga on pensionid Tartumaal (68 protsenti).

Peretoetusi maksti eelmisel aastal rohkem kui 168 000 perele 570 miljoni euro eest. Toetust saavate perede arv on aastaga umbes 8000 võrra kasvanud ning toetuste väljamakse 40 miljoni euro võrra.

Puudetoetused moodustavad kolm protsenti kogu väljamaksest ning toetusi sai eelmisel aastal 157 000 inimest 69 miljoni euro ulatuses.

Kõige rohkem hüvitiste ja toetuste saajaid on Harjumaal, kuhu jõuab üle kolmandik välja makstud summadest – 2019. aastal üle 1,04 miljardi euro. Järgnevad Ida-Virumaa rohkem kui 286 miljoni euro ja Tartumaa üle 277 miljoni euroga. Kõige väiksema elanike arvuga Hiiu maakonnale maksti hüvitisi ja toetusi kokku üle 18 miljoni euro.

Lisaks mainitud toetustele ja hüvitistele maksab sotsiaalkindlustusamet veel kahjuhüvitisi vägivallakuriteo ohvritele ja kutsehaigusest või tööõnnetusest tingitud olukordades, toetuseid represseeritutele ja tuumakatastroofi likvideerijatele, olümpiavõitja toetust ning sotsiaaltoetust Eestisse tagasi pöördujatele.