Repsi sõnul kestis valitsuse hommikune istung 45 minutit ja lisaks koroonaviirusele oli veel teemasid, mistõttu otsustas valitsus, et kõik juriidilised nüansid nii hädaolukorra, eriolukorra kui erinevate meetmete ja lisategevuste vajalikkuse asjus arutatakse läbi valitsuse kriisitöörühmas, mis alustab neljapäeval kell 14.

Reps avaldas lootust, et hiljemalt kella 18-ks on juriidilised vajadused ära hinnatud ja valitsus oskab täpsemalt edasi minna.

Arutluse all on näiteks, kas viiruse Eesti-sisese leviku tõkestamiseks oleks vajalik veel jõulisem ürituste edasilükkamine; kas selleks on vaja eraldi keelustamist; kas inimeste liikumist on vaja keelustada.

Reps tõi näiteks, et kohalik omavalitsus sooviks Saaremaale saabumise piiramist ning ka mõned teised väiksemad vallad tahaks piirata inimeste liikumist, kuna neil pole tõenäoliselt nakkumisega nii suurt kokkupuudet.

"Mure on väga suur, aga hetkel lähenemine on siis selline, et kõigepealt vaatame, milliseid tegevusi on vaja lisada, kas on vaja rangemat keelustamise tasandit ja kas tänane vabariigi valitsus saab selliseid otsuseid teha või on vaja selleks mingisuguseid hädaolukordi või mingeid muid meetmeid juriidiliselt välja kuulutada."

Reps ise osaleb kell 12 elektroonilisel haridusministrite nõupidamisel, kus osaleb 20 Euroopa haridusministrit. Arutatakse, kui tõsiselt võetakse koolide sulgemist üleriigiliselt ja milliseid järgnevaid samme astuda.

Repsi sõnul kasvab tundidega lapsevanemate valmisolek koolide sulgemiseks, kuna inimesed soovivad hoida oma lapsi võimalikult väikses kontaktide hulgas. Olukord võib muutuda tundidega, aga praeguse seisuga õppetöö koolides esmaspäevast jätkub.

"Aga kui nakatumine Eesti-siseselt peaks saama rohkem kinnitust, siis peab valmisolek olema.