Postimehe ja Ekspressi meediamajad saatsid töötajad kodukontorisse

"Hetkel oleme saatnud kõik oma kontorid kodusele tööle, nii Tallinnas kui maakondades," ütles Postimehe Grupi juhatuse esimees Andrus Raudsalu neljapäeval ERR-ile.

Tema sõnul on Postimehe uus hoone Tallinnas praktiliselt tühi, seal on mõned üksikud inimesed, kellel pole võimalust kodus töötada. "Aga kõik need, kellel vähegi on võimalust kodus töötada, on kõik saadetud koju," rõhutas ta.

Sama rääkis ka Delfi ja Eesti Päevalehe peatoimetaja Urmo Soonvald Ekspress Meediast. "Nagu oleme ka täna ka ise sellest teada andnud, et meil on kodukontor," ütles ta, lisades, et see puudutab kõiki Ekspress Meedia töötajaid. "Me oleme siin kolmel korrusel kõik kodukontoris ja algab ruumide desinfitseerimine. Ja alates esmaspäevast hakkavad inimesed tööle naasma," rääkis Soonvald.

Ka Postimehe grupi väljaannete töötajad naasevad esmaspäeval, ütles Raudsalu.

Mõlemad juhid kinnitasid, et kodus töötamine ei peaks uudistemahtu vähendamine ning loomulikult ilmuvad kõik lehed vastavalt graafikule.

"Ega ju tegelikult suures plaanis meie tööks kontoris istumine ülioluline ei ole. Kokkuvõttes on meie töö ju arvutis ja seda saab teha kus iganes. Peaasi, et on korralikud internetiühendused, korralikud arvutid. Kõik meie süsteemid on nii üles ehitatud, et saab töötada nii kontorist kui, kui eemalt," rääkis Raudsalu. Töökohale peavad tulema ainult telesaadete tegijad, kes aga püüavad viia intervjuud majaväliste inimeste intervjuudeks majjatoomise miinimumini, lisas ta.

"Me teeme kõik selle nimel, et meie töö sisu, kiirust, kvaliteeti ja kvantiteeti ei muudaks. Kahtlemata rutiinid muutuvad, aga tihti ka praegu nädalavahetustel inimesed töötavad kodus. Kindlasti meie lugeja-vaataja-kuulaja ei tunne seda, et inimesed töötavad kodunt. Tänapäeval on võimalik seda teha väga ladusalt ja meil on kõik tingimused selleks olev olemas. Me oleme alati olnud valmis, et selline hetk võib tulla mis iganes põhjusel," rääkis ka Soonvald. Tema sõnul on ettevõte teinud selleks ka vajalikud tehnilised ümberkorraldused. "Tänase hommiku jooksul on viidud inimestele, kellel puuduvad vastavad arvutid koju ja meie IT-osakond tegeleb selle nimel, et see oleks võimalikult valutu," ütles Soonvald.

Ekspress Meedias puudutab kodukontorisse üleminek umbes 300 inimest Postimehe grupis umbes 600 inimest.

"See on mõnes mõttes ka hea test meie jaoks, et et kuidas me siis sellise kaugtööga hakkama saame," tõdes Raudsalu.

Soonvaldi sõnul algab toimetuse kolme korruse ruumides desinfitseerimine. Raudsalu rääkis, et Postimehe grupis on koristusfirmaga kokku lepitud, et nad teevad regulaarselt mitu korda päevas pindade puhastamist.

Eesti Meediaettevõtete Liit teatas kolmapäeval, et 6. märtsil toimunud pressipeol viibinud inimesel tuvastati koroonaviirus. Kuna haigusnähud ilmnesid sel inimesel alles 7. märtsil, pole teised üritusel viibinud lähikontaktsed ega pea karantiinis viibima.