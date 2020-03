Swedbanki ettevõtete panganduse juht Liisi Himma teatas, et viirusepuhangust tuleneva majanduslangusega seoses ei ole nad ettevõtete maksepuhkuse vajadust veel tuvastanud, aga kui see vajadus peaks tekkima, siis vaadatakse iga juhtumit erinevalt, et püüda leida sobivaim lahendus.

"Juhul kui ettevõte hakkab märkama esimesi probleeme, soovitame kohe pangaga ühendust võtta leidmaks võimalikult vara parim lahendus. Hiljem võib olla palju raskem head lahendust leida," soovitab Himma. "Samuti soovitame tungivalt, et kõik ettevõtted oma talitluspidevuse plaanid läbi vaataksid. See puudutab viiruse tõkestamise meetmeid, kriitiliste funktsioonide säilitamist, töötajate asendamist ja hajutamist.

Ühtlasi annab pank soovituse viia läbi likviidsusanalüüs, et aru saada, mis on see piir, kui kaua suudab ettevõtte vastu pidada ja mis hetkest võib likviidsus osta saada ning vaja oleks välist abi.

LHV pank otsustas vajadusel võimaldada ettevõtetest laenuklientidele, kelle majandustulemusi koroonaviiruse levik mõjutab, kuni kuuekuulist maksepuhkust.

LHV Panga juhatuse liikme ja ettevõtete panganduse juhi Indrek Nuume sõnul on maksepuhkuse eesmärk anda viirusest mõjutatud ettevõtetele aega muutustega kohanemiseks.

"Viirusest mõjutatud Eesti ettevõtted peavad praegu keskenduma oma klientide ja müügituludega seotud muutuste juhtimisele. Tegemist on ennetava meetmega. LHV krediidiportfell püsib jätkuvalt tugevana, kuid ilmselt võib prognoosida, et teatud sektorite ettevõtted, nagu hotellid, transpordiettevõtted või Hiina tarnetega seotud tööstusettevõtted, on täna keerulisemate valikute ees. Soovime, et nende raskete otsuste tegemisel, ei tunneks ettevõtjad liigset survet pangakohustuste poolt," kommenteeris Nuume.

Kuni kuuekuulist maksepuhkust pakub pank sõlmitud laenulepingute teisi tingimusi muutmata.