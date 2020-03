Siseminister Mart Helme sõnul on koostöö Lugnaga hästi laabunud. "Hindan kõrgelt tema panust siseturvalisuse valdkonna arendamisel. Lugna on tugeva missioonitundega tippjuht, kes on pühendunud oma valdkonna ja organisatsiooni arendamisele. Usun, et meie hea koostöö jätkub," ütles Helme.

Uuel ametiajal on Lugna sõnul tema suurimaks väljakutseks siseturvalisuse kõrge taseme hoidmine ka järgmisel kümnel aastal. "Oleme seadnud endale olulisimad fookused, milleks on inimeste kaasamine, sihistatud ennetus, kriisideks valmisolek ja infotehnoloogiline võimekus. Need on suunad, mis sisustavad minu järgmise ametiaja," märkis kantsler.

Lauri Lugna on siseministeeriumi kantsler alates 2015. aasta augustist. Avalikus teenistuses on ta töötanud 16 aastat, sellest üle 13 aasta ametikohtadel siseministeeriumis.

Juhtimiskogemust on Lugnal ligi 12 aastat. Tal on Tartu Ülikooli bakalaureusekraad avaliku halduse erialal ning Leuveni Ülikooli magistrikraad poliitikas ja sotsiaalteadustes.