Ida-Viru keskhaigla on üks neist raviasutustest, kus on võimalik analüüsida SARS-CoV-2 koroonaviiruse kahtlusega haigete proove. Haigla ülemarst Toomas Kariis toonitas, et proove ei saa teha perearst ja neid ei tehta ka haiglas, vaid proove võtavad kiirabitöötajad patsientide kodus.

"Haige inimene peab jääma isolatsiooni ja parim koht isolatsiooniks on kodu. Ja kui on tekkinud põhjendatud kahtlus, et tegemist võib olla koroonaviirusega, siis kiirabiinimesed sõidavad kohale, võtavad ninaneelu kaape ja me saame haiguse kohta negatiivse või toetava vastuse. Negatiivse vastuse saame me natuke kiiremini kätte, positiivse vastuse korral on vaja teha täiendavaid teste ja nendega läheb rohkem aega, aga kahe ööpäevaga on meil kindlasti olemas informatsioon nende inimeste haiguse kinnituse või eituse kohta," ütles doktor Kariis.

Ülemarst toonitas, et teste on mõtet teha ainult riskirühma kuuluvatele inimestele. "Testimiseks peab olema selge meditsiiniline näidustus. Ennekõike võtame me testi nendelt inimestelt, kellel on reaalne risk selle haiguse olemasoluks, see tähendab, et nad on tulnud piirkonnast, mis on tunnistatud ohupiirkonnaks, või on teada, et nad on otseselt puutunud kokku diagnoositud haigusega haigega. Lihtsalt huvi pärast testi teha pole mõtet, sest selle testi tulemusest ei sõltu ravi - paranemine läheb oma rada," nentis Toomas Kariis.

Reede hommikuks ei olnud Ida-Virumaal veel koroonaviiruse nakkuse kandjaid fikseeritud.

Ühtlasi keelas Ida-Viru keskhaigla viirusohu leviku tõkestamiseks alates tänasest haiglas olevate patsientide külastamise.