Peaminister Arturs Krišjanis Karinš ütles reedel ajakirjanikele, et sai põhiseaduse kaitse büroolt teate ministri loa tühistamise kohta. Peaministri sõnul ta selle põhjust ei tea ja see oli tema jaoks ootamatu.

KPV LV juht Atis Zakatistovs ütles, et see on uudis tallegi. Ta meenutas, et neljapäeval kehtestati riigis koroonaviiruse leviku tõttu erakorraline seisukord ja valitsuse lagunemine muudaks olukorra veelgi keerulisemaks, mistõttu leiab KPV LV esmaspäevaks, 16. märtsiks uue ministrikandidaadi.

"Peaminister palus meil esitada uus kandidaat, nii et vastuse anname esmaspäeval," sõnas Zakatistovs.

Nemiro oli ministriametis üle aasta, mullu 23. jaanuarist, kui seim kinnitas Karinši valitsuse.