Toilas kukkus kokku silla tugitala

RMK-le kuuluvasse ühte Eesti populaarsemasse parki viivatest kolmest sillast sadamapoolseimat kasutas arvestuslikult aastas 100 tuhat inimest.

"Visuaalne vaatlus kinnitas juba paar viimast aastat seda, et see sild on kohe-kohe minemas, sest see jõgi, mis sealt alt läbi voolab, on seda vundamenti päris palju kahjustanud. Nii et märgid olid olemas ja RMK oli nende märkide tulemusena ekspertiisi tellinud. Ekspertiis küll ei kinnitanud, et see olukord võib nii ruttu muutuda, kinnitas, et see sild on jalakäijatele sobilik, aga raskemal transpordil ei ole võimalik seda kasutada. Aga kui see ekspertiis valmis veebuari lõpus ja märtsi keskpaigas sild, või silla aluskonstruktsioonid kokku kukuvad, siis kuskil on keegi teinud väikese vea selle arvutuskäigu juures," ütles Toila valla arendusnõunik Mehis Luus.

Järgmisel nädalal on kavas silla demontaaž ning RMK ja Toila vald otsivad koostöös ajutist lahendust, et juba sel aastal saaks ka rannaala ja sadama lähistelt üle Pühajõe Oru parki jalutada.

Praegu on ohutuse mõttes sild suletud.