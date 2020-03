Kuigi Soome on ekspertide hinnangul koroonaviiruse epideemiale juba üsna lähedal, otsustas valitsus, et ei kuuluta veel välja erakorralist olukorda.

Helsingis viibiva ERR-i ajakirjaniku Rain Kooli sõnul on olukord teisel pool Soome lahte mõnevõrra kahetine, võttes arvesse, et ühest küljest on Soome tervishoiutöötajad koroonaviiruse leviku ees justkui käed püsti tõstnud.

Kui juba paari ööpäeva jooksul lisandub kolmekordne hulk nakatunuid, siis on kohalike spetsialistide sõnul epideemiaks muutumine Soome piiride sees üsna lähedal.

Tegelikult ei testita juba praegu enam kõiki inimesi ka siis, kui neil on koroonaviiruse kahtlus. Restitakse ainult neid, kes kuuluvad riskirühmadesse, kes on tervishoiutöötajad või õpetajad ehk puutuvad väga paljude inimestega kokku.

Samas on Soome valitsus otsustanud hoolimata sellest, et kõik Soome parlamendierakonnad mõtet idee poolest toetavad, erakorralist olukorda veel mitte välja kuulutada.

Tund aega tagasi pidas pressikonverentsi ka Helsingi linnapea Jan Vapavuori, kes ütles, et Helsingi ei kavatse sulgeda koole ega lasteaedu.

Ta viitas spetsialistide hinnangutele, mille kohaselt ei ole sellistest meetmetest tegelikult viiruse leviku tõkestamisel suuremat kasu.