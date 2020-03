Nädalavahetus on tuuline

Nädalavahetus on peamiselt sajuta, kuid tuulepuhangud ulatuvad 20 meetrini sekundis.

Laupäeva öösel on ilm vähese ja vahelduva pilvisusega. Kohati võib sadada ka vähest lund. Loode- ja põhjatuul puhub 4 kuni 10, rannikul puhanguti kuni 15, saartel kuni 20 meetrit sekundis. Külma on öötundideks oodata 1 kraadist 7 kraadini, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Hommik on vahelduva pilvisusega ning Lääne-Eestis sajab hooti lund. Külma on kuni 5 kraadi.

Päeval on vahelduva pilvisusega ilm ja paiguti sajab ka lund. Puhub loodetuul 5 kuni 11, puhanguti kuni 15, saartel ja rannikul kuni 20 meetrit sekundis. Õhutemperatuur jääb päeval 2 külma- ja 1 soojakraadi vahele.

Pühapäeval on ilm olulise sajuta ning kindlasti näitab ennast ka päike. Öösel on külma keskmiselt 5 kraadi, päeval tõuseb termomeetrinäit aga kuni +6 kraadini. Ainus tõrvatilk on tugev lõunakaaretuul, mille puhangud ulatuvad rannikualadel kuni 20 meetrini sekundis.

Uuel nädalal jääb öiseid külmakraade vähemaks, päevasel ajal aga jääb kõik samaks. Kui esmaspäeval on oodata nii lund, lörtsi kui ka vihma, siis nädala edenedes tulevad sajud maha juba vihmana.