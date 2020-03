Tartu ei pea riiklikke koroona tõkestamise meetmeid piisavaks

Tartu kriisimeeskonna juht, linnapea Urmas Klaas selgitas, et Tartu ettepaneku kohaselt tuleks kehtestada täiendavad piirangud meelelahutuse ja vaba aja teenuste ning ilu- ja isikuteenuste osutamisele ning peatada spordisaalide, muude treeningruumide ja seltsitegevuse ruumide kasutamine sõltumata omandivormist.

Kaubanduskeskused tuleb Tartu ettepanekul sulgeda ning jätta avatuks ainult toidukauplused ja apteegid. Ühistranspordis tuleb kehtestada täiendavad piirangud kaugliinide toimimisele või ühistranspordi kaugliinid sootuks sulgeda. Samuti teeb Tartu ettepaneku sulgeda Eesti riigipiir.

Urmas Klaasi sõnul ei piisa hetkeolukorda hinnates juba rakendatud meetmetest koroonaviiruse leviku tõkestamiseks.

"Oleme Tartu poolt juba võtnud kasutusele terve rea abinõusid viiruse leviku tõkestamiseks, kuid näeme murelikult, et mitmed meetmed muutuvad kasutuks, sest eraõiguslikus vormis tegutsevad meelelahutusasutused jätkavad oma tegevust. Avatud on spordiklubid, treeningsaalid ja ka laste mängumaad," lisas linnapea.

Tartu linnavalitsuse hinnangul peaksid piirangud olema riigiülesed ja ühetaolised ning lähtuma eesmärgist viia inimeste mittevajalikud otsekontaktid ja liikumised miinimumini.

Sellest johtuvalt on Tartu linnavalitsus otsustanud, et kui valitsus teenuste osutamisele üle riigi piiranguid ei kehtesta, on nad ise sunnitud langetama need otsused Tartu linna haldusterritooriumil.