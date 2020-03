Politsei piirilt tuvastatud haigeid karantiini ei toimeta

PPA töötajad fikseerivad piiril ankeetküsitluse teel Eestisse saabujate isiku ja tausta: kust nad tulevad, kas nad on kokku puutunud võimalike viirusekandjatega või kas nad on viibinud riikides, kus viiruse levik on märgatavalt kõrgem kui Eestis.

"Me oleme fikseerinud ja näidanud välja huvi saada inimestelt nende nimi, sünniaeg, päritolu, mis riigis ta on viibinud, kas ta on kohtunud inimestega, kes võivad olla viirusekandjad, haiged, kas tal endal esineb sümptomeid ja ka seda, mis on tema kontaktandmed, kui juhuslikult Eestis vastavad ametkonnad peaksid leidma vajaduse inimestega ühendust võtta. Loomulikult on meie jaoks hästi oluline fikseerida ka, kellega koos ta on liikunud," loetles PPA peadirektori asetäitja Priit Pärkna ERR-ile.

Ta lisas, et politsei ei rakenda käesoleval hetkel mitte ühtegi sunnimeedet ehk ühtki haiguskahtlusega inimest politsei piirilt karantiini ei toimeta. Haigetele piirdutakse maski andmisega.

"Täna riik ei ole kehtestanud sunnimeetmeid, millega inimesi suunata karantiini. Politsei ei suuna mitte kedagi karantiini. Me anname nendele inimestele, kellel esinevad sümptomid või on kahtlus, et ta on viibinud seal riigis, kus see on märgatavalt rohkem levinud veel kui Eestis, maski. Me palume tal minna võimalikult esimeses joones oma koju ning jääda sinna vähemalt kaheks nädalaks ja kindlasti võtta ühendust meditsiinitöötajatega," selgitas Pärkna.

Et järjekordi piiril vähendada, soovitab Pärkna võimalusel laadida PPA kodulehelt alla ankeedi, selle välja printida ja juba enne piirile jõudmist ära täita - siis lähevad toimingud kiiremini.