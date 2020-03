Päästeametil on plaan haiguspuhanguks olemas

Viiruse leviku ennetamiseks ei pääse külalised enam päästeameti hoonetesse. Päästeameti peadirektori asetäitja Andreas Anvelt ütles, et praeguse info kohaselt nakkus komandodesse jõudnud pole.

"Meil on väga tugev komandode võrgustik. Juhul, kui üks komando peaks minema karantiini, siis me tegutseme väga kiirelt. Me puhastame ruumid, inimesed saadetakse koju ja lähima komando printsiip toimib siin ka ehk siis lähim komando hakkab katma teist komandot," selgitas päästeameti peadirektori asetäitja Andreas Anvelt, kuidas toimib päästeamet siis, kui viirus nende ridadesse peaks jõudma.

Anvelti sõnul ollakse vajadusel valmis appi kutsuma ka vabatahtlikke päästjaid.

"Oleme vabatahtlike peale ka mõelnud, vabatahtlikke on päris suur reserv. Meil on tuhandeid vabatahtlikke, nii et nad saavad alati tulla meile abiks, aga sellisel juhul me pigem üritame neid vabatahtlikke mitte kutselistega koos hoida, et neil oleks võimalik iseseisvalt tegutseda ja see nakkusoht oleks ka väiksem," selgitas Anvelt.

Samas ei saa vabatahtlikud täita kõiki kutseliste päästjate ülesandeid. Näiteks ei tohi nad teha suitsusukeldumist ehk siseneda põlevasse ruumi. Vabatahtlike päästjate puhul on küsimus ka selles, kas neil on teisi kohustusi, nagu näiteks abipolitseiniku roll.

Vähemalt Palivere vabatahtlikke päästjaid see mure ei kimbuta.

"Meil õnneks ei ole niimoodi. Meil on küll paar vabatahtlikku merepäästjat ka seltsis, aga üldiselt meil on kõik kohalikud inimesed, enamus on nii-öelda oma aja peremehed ehk nad saavad siis ise planeerida oma aega," rääkis MTÜ Priitahtlikud Pritsumehed juhatuse liige Risto Roomet.

Päästeametist öeldi, et paarist tuhandest vabatahtlikust päästjast on neid, kellel täita ainult see roll, üle 90 protsendi.