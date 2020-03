Pühapäev toob päikest ja tugevat tuult

Kuigi ööd on miinuskraadidega, läheneb kevad vääramatu jõuga.

Öösel taevas selgineb ja tuul rahuneb, sest Eesti kohale liigub kuiva ja külma õhuga kõrgrõhuhari ning õhutemperatuur langeb sisemaal alla -5 kraadi. Ka päevasel ajal on pilvi vähe ja ilm kuiv. Õhutemperatuur tõuseb kindlalt plusspoolele. Edelatuul aga tugevneb järk-järgult, nii et pühapäeva õhtul on Läänemere ääres puhanguid üle 20 m/s.

Öö tuleb vähese ja vahelduva pilvisusega ning vaid kohati võib enne keskööd veidi lund sadada. Pärast südaööd sajuvõimalus väheneb ja tuul hakkab puhuma läänekaarest ning rahuneb. Külma on eelolevaks ööks oodata 2-8 kraadi.

Hommikul särab taevas päike. Õhutemperatuur on saartel ja läänerannikul 0 kraadi ümbruses, mandri sisealadel on külma aga veel kuni 6 kraadi.

Päeval on ilm vähese pilvisusega ja kuiv. Edela-lõunatuul tugevneb järk-järgult. Sisemaal on puhanguid kuni 15, rannikul kuni 18 ja saartel kuni 22 m/s. Sooja on päevasel 2 kuni 6 kraadi.

Esmaspäeval läheb taevas aga pilve ning sajab lörtsi või vihma. Teisipäeval peaks ilm olema olulise sajuta, kuid kesknädal on jälle saduderohkem.

Õhutemperatuur nädala edenedes tõuseb, öised miinuskraadid vahetuvad plusskraadide vastu, päeviti on sooja 2 kuni 8 kraadi.