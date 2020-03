Välisministeerium: reisil olijad võiks suhelda Eestisse naasmiseks reisifirmadega

Välisminister Urmas Reinsalu kinnitas, et riigipiirid on Eesti kodanikele avatud ka pärast 17. märtsi, kuid reisipiirangute ja transpordiühenduste tõttu ei pruugi varsti tehniliselt olla võimalik Eestisse hõlpsasti saada. "Konsulteerige viivitamata oma reisi- või lennufirmaga ja leidke esimesel võimalusel parim võimalik marsruut tagasi pöördumiseks," rõhutas Reinsalu.

Juba lähipäevadel võib Eestisse jõudmine kujuneda väga keeruliseks transpordiühenduste katkemise ja riigipiiride sulgemiste tõttu.

Välisministeerium on pöördunud Poola ametivõimude poole, et tagada võimalused tagasipöördumiseks maismaa transpordivahendeid kasutades. "Oleme teinud pöördumised ametlike kanalite kaudu ja vajadusel teeme koostööd teiste riikidega," ütles välisminister.

Soovitus esimesel võimalusel tagasi tulla ei kehti Eesti kodanikele, kes elavad alaliselt välismaal. Neil soovitab välisministeerium järgida kohalike võimude juhiseid.

Reisitõrgete ja kindlustusega seotud tarbijaõiguste küsimustes tuleb helistada tarbijakaitse ja tehnilise järelevalve ameti infoliinile +372 620 1707.

Saksa-Poola piiril olevad Eesti kodanikud peaks andma endast ministeeriumile teada

Välisministeerium palub Eesti kodanikel, kes on mööda maismaad pöördumas tagasi Eestisse, kuid ei saa Saksamaa piirilt Poola, anda endast märku meiliaadressil konsul@mfa.ee.

E-kirja tuleks lisada endaga koos viibivate inimeste arv, isikuandmed ning kontakttelefon, et välisministeerium saaks teiega ühendust võtta.

Mida teada?

· Seoses võimalike uute reisipiirangute kehtestamisega või transpordiühenduste katkemisega palub välisministeerium kõikidel reisil viibivatel eestlastel naasta võimalusel kiiremas korras koju.

· Alates 17.03 taastatakse Eestis ajutiselt piirikontroll ja piiratakse riiki sisse liikumist. Eesti kodanikud ja Eesti elamisluba või elamisõigust omavad Eesti elanikud, samuti nende lähisugulased, saavad ka pärast seda riiki. Samuti kehtib erand välismaalastele, kes reisivad läbi Eesti oma kodumaale.

· Alates 17.03 peavad kõik Eestisse tulijad jääma isolatsiooni, mille reeglid töötatakse koos siseministeeriumiga välja 16. märtsiks.

· Rahvusvaheline kaubavedu ja hädavajalike teenuste ligipääs jätkub Eestisse ka pärast 17. märtsi.

· Eestisse jõudmine võib aja möödudes kujuneda üha keerulisemaks transpordiühenduste katkemise ja riigipiiride sulgemiste tõttu. Lisaks laupäeval välisministeeriumi avaldatud pressiteates nimetatud riikidele (Poola, Taani, Leedu, Norra) rakenduvad ulatuslikud liikumispiirangud lähipäevadel näiteks ka Lätis ja Ukrainas, uued meetmed võivad tulla ka Türgis (vaata lisainfot allpool).

· Kui reisite tihti Eesti ja Soome vahelt, soovitab ministeerium võtta ühendust laevafirmaga, jälgida laevaliikluse kohta käivat infot laevafirma kodulehelt või nende sotsiaalmeediakanalites. Samuti pidage silmas, et muutused võivad tekkida kiiresti ning pärast 17.03 Eestisse saabujad peavad olema 14 päeva isolatsioonis.

· Kui olete reisil välisriigis ja otsustate jääda kohapeale, palub ministeerium järgida kohalike võimude soovitusi.

· Kui elate välisriigis, järgige kohalike võimude soovitusi.

Samuti saab info saamiseks vaadata välisministeeriumi korduma kippuvaid küsimusi, mida uuendatakse jooksvalt. Reisiinfot leiab Reisi Targalt portaalis, kus on võimalik registreerida reis.

Lisainformatsioon oluliste piirangute kohta Eesti lähiriikides ja populaarsetes sihtkohtades:

Lätis suletakse alates 17. märtsist kell 00:00 rahvusvaheline reisijate liiklus lennujaamades ja sadamates ning rahvusvaheline bussi- ja rongiliiklus. Samuti peatatakse liiklemine riigipiiridel, va erandjuhtudel. Erandiks on Läti Vabariigi kodanikud ja Läti elamisloaga inimesed, kel on õigus tagasi pöörduda Lätti. Läti testib kõiki, kes naasevad nakkusohtlikest riikidest ja kel on avaldunud sümptomid.

Leedus rakenduvad karantiini tõttu piirangud piiriületusele isikutele, kes saabuvad õhu, raudtee või maismaatranspordiga Leetu, välja arvatud need Leedu kodanikud ja isikud, kellel on Leedu elamisluba.

Transiiti lubatakse kuni 19. märtsi südaööni, piiratakse ka riigisisest transporti. Kaupade liikumisele takistusi ei tehta. Eile lõunal teatas Leedu, et sulgeb piirid välismaalastele, välja arvatud elamisloaga. Leedu taaskehtestab piirikontrolli ELi sisepiiridel ehk Poola ja Lätiga kümneks päevaks, kaalutakse sisenemiskeelu kehtestamist välismaalastele. Riigist lahkumiseks välismaalastele piiranguid ei tehta.

Poolaga on avatud vaid läbipääs Kalvarija – Budzisko. Kõigi reisijate suhtes, kes saabuvad Leetu lennukiga, viiakse läbi registreerimine ja tervisekontroll. Kõik reisijad, kes saabuvad mööda maismaad ja meritsi organiseeritud transpordiga, peavad läbima tervisekontrolli.

Poolas taastati südaööl vastu tänast piirikontroll kõikides piiripunktides ning seejärel välisriigi kodanikud Poola siseneda ei saa. Poola sisenemine ei ole võimalik ka transiidi eesmärgil Eestisse naasvatel kodanikel. Samal hetkel peatatakse rahvusvaheline lennu- ja rongiliiklus. Rahvusvahelisele kaubaveole piiranguid ei ole, piiriületuseks avatud piiripunktide loetelu on kättesaadav veebilehel https://warsaw.mfa.ee/et/tahelepanu/. Laupäeva südaööl vastu pühapäeva lõpetatakse kõik kommertslennud.

Ukraina valitsus astub samuti ennetavaid samme, et pidurdada viiruse levikut, ööl vastu esmaspäeva piiratakse välismaalaste saabumist riiki. Ukrainasse siseneda ja väljuda saab alates 17.03 vaid 107 maismaa piiripunkti kaudu. Ukraina peatas ööl vastu pühapäeva reisirongiliikluse Poolaga ja alates 17.03 südaööst katkestab Ukraina õhureisid.

Türgi on peatanud lennuliikluse järgmiste riikidega: Aserbaidžaan, Austria, Belgia, Hiina, Hispaania, Holland, Iisrael, Iraak, Iraan, Itaalia, Korea Vabariik, Mongoolia, Norra, Prantsusmaa, Rootsi, Saksamaa, Saudi-Araabia, Taani. Lennuühendus teiste Euroopa riikidega, sealhulgas Eestiga veel toimub, kuid arvestama peab sellega, et ühendus võib katkeda väga lühikese etteteatamisega. Näiteks on praeguse seisuga mitmed Türgi ja Eesti vahele jäävad riigid juba keelanud riiki sisenemise riigis mitteelavatele välismaalastele – Läti katkestab 17. märtsil reisijate liikluse läbi Riia lennujaama ja ka Poola lennukompanii LOT peatas alates 15. märtsist kõik rahvusvahelised lennud.