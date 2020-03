Adavere ja Põltsamaa vahelise 20-kilomeetri pikkuse nelja sõidurajaga möödasõidu ehitamine on praeguste plaanide kohaselt ette nähtud aastatel 2026-2028 ja see peab valmima enne, kui alustatakse Mäo-Adavere lõigu uuendamist.

Tallinna-Tartu maantee Adavere ja Põltsamaa vahelise nelja sõidurajaga möödasõidu eelprojekti koostamisel lähtukase Mäo-Tartu maantee teemaplaneeringust.

Maanteeameti projekteerimise talituse projektijuht Tiit Vunk ütles ERR-ile, et maanteeamet korraldas riigihanke eelprojekti koostamiseks, saabunud küsimuste põhjal täpsustati äsja mõnda nüanssi, mida projekteerija peab silmas pidama.

"Me soovisime näiteks täiendavaid puurauke teha Põltsamaa jões, et sildade projekteerimisel oleks täpsemad uuringud meil ees. Ja siis me veel täpsustasime nõudeid geoloogia osas," rääkis Vunk.

Müratõkete osas nõudis maanteeamet algselt puurauke müraseinte alla, aga kuna praegu koostatakse eelprojekti, siis müratõkkeseinte vundamentidel ei ole nii suurt tähtsust eelprojekti mõistes. "Kuna pakkujatel on keeruline pakkuda ka seda puurimistööde mahtu, siis me otsustasime need eemaldada," sõnas Vunk.

Adavere-Põltsamaa möödasõidu mõte on Vunki sõnul eelkõige ajakulu vähendamine Tallinna-Tartu vahel liiklemisel, teiseks liiklusohutuse tagamine. Maantee juhitakse Adavere alevikust ja Puhu ristist mööda.

"Tuleb mitmeid eritasandilisi liiklussõlmi, mitmeid eritasandilisi ristteid, kus üks tee läheb teise alt läbi, aga pöördeid ei saa teha. Ja on ka üks sild, Põltsamaa sild, mis tuleb ehitada, ja on ka ökodukte," selgitas maanteeameti projektijuht.

Vunk lisas, et eelprojekti koostamine võtab kaks aastat, ehitustööd võivad alata umbes kuue aasta pärast.

"Ehituse aeg on märgitud valitsuse kinnitatud teehoiukavas ja seal on see indikatiivses tabelis kavandatud aastatele 2026-2028."