Alates 31. jaanuarist on Eestis kokku tehtud 1387 COVID-19 testi. Terviseamet teatas, et enamikul koroonaviirusega patsientidel on kerged sümptomid. Lapsi ja eakaid on terviseameti teatel nakatunute seas vähe. Jätkab Tõnu Karjatse.