Tallink sulgeb laevaliikluse ja hotelle, Tallinnast peatatakse palju lende

Silja Europa sõidab esmaspäeva õhtul Helsingist Tallinna ja jääb siis teadmata ajaks seisma.

"Silja Europa on kruiisitoode ja kõik meelelahutus Tallinki laevadel on lõpetatud nii Eesti, Soome kui ka Rootsi kallastel ja kuna Silja Europal sõidab valdavalt Soome klientuur, kes homsest peale Eestisse siseneda ei saa, siis oli selline otsus, mille me tegime," selgitas otsust Tallinki juhatuse esimees Paavo Nõgene.

Tallinna ja Helsingi vahel jäävad käima Megastar ja Star ning kaubaveole orienteeritud SeaWind Muuga-Vuosaari liinil ning Paldiski-Kapelskaeri liinil sõitev Reval Star, mis tagab kaubaveovõimekuse Rootsi suunal.

Kolmapäevast sulgeb Tallink ka mitu hotelli.

"Tallinki City hotell Tallinna kesklinnas ja spaahotell lähevad kinni alates kolmapäevast, Riia hotell läheb kinni alates kolmapäevast, aga Tallinki Express hotell jääb lahti, on valmis vastu võtma kõiki kliente, kes Tallinna erinevatest hotellidest on pidanud lahkuma, kui hotellid lukku lähevad," ütles Nõgene.

Majanduslikku kahju on Nõgene sõnul vara kokku arvestada.

"Me ootame täna enne igasuguste hinnangute andmist erinevate riikide poolt kehtestatavaid toetusmeetmeid. Me teame, et sellised plaanid on olemas nii Eesti, Läti, Soome kui ka Rootsi riigil. Milliseks kujuneb lõplikult see kahju, seda on vara öelda. Küll me teeme kõik selleks, et viia Tallinki kulud maksimaalse miinimumini ja tagada meie opereerimisvõimekus kohe pärast viirusperioodi lõppu," kommenteeris Nõgene.

Oluliselt väheneb reisijatevedu ka Tallinna lennujaamas.

"Eile oli selline päev, kus väga paljud lennufirmad andsid teada oma graafikumuudatustest ja lendude peatamisest. Aeroflot peatab oma lennud 19. märtsist kuni 30. aprillini. Aga alates homsest peatavad oma lennud ka Finnair, Air Baltic ja Wizzair, SAS peatab lennud ülehomsest," loetles Talilnna Lennujaama kommertsdirektor Eero Pärgmäe.

Lendamist jätkavad esialgu Lufthansa, Turkish Airlines, RyanAir, EasyJet ja Belavia. Norra lennufirma Norwegian lendab Oslo vahet kuni 23. märtsini.