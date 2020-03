Ilm on kevadiselt heitlik

Eeloleval ööl jääb Eestis pilvi vähemaks. Enne keskööd sajab Kagu-Eestis vihma ja lörtsi. Tuul pöördub põhjakaarde ning ulatub 5-11 m/s, pärast keskööd nõrgeneb ning pöördub lääne poolt lõunakaarde. Õhutemperatuur langeb -1 kuni -5 kraadini.

Hommikul on pilvi vähe ja ilm on sajuta. Tuul puhub lõunakaarest 2-8 m/s. Õhutemperatuur on -3 kraadist sisealadel +1 kraadini saarte rannikul.

Ennelõuna püsib vähese pilvisusega ja kuiv. Pärastlõunal lisandub pilvi, õhtul võib Lääne-Eestis mõnel pool vähest vihma sadada. Lõuna- ja edelatuul tugevneb 5-12, rannikul puhanguti 15-17 m/s. Õhutemperatuur tõuseb +3 kuni +7 kraadini.

Kolmapäeva öö on suurema sajuta, keskpäeval jõuavad merelt ühes madalrõhulohuga tihedad vihmapilved ja levivad üle maa. Tuul on puhanguline, öösel on sooja 2-5, päeval 4-8 kraadi.

Neljapäeva öösel sadu lahkub ning päev tuleb lauges kõrgrõhuharjas sajuta, kuid püsib puhangulise tuulega. Öine õhutemperatuur on 0 kuni +4 kraadini, päeval on sooja 4-8 kraadi.

Reede öösel saabub loode poolt saartele sajune madalrõhulohk, mille järel pöördub tuul põhja ja toob külma õhu. Sadu liigub kagu suunas ja läheb mandril üle lörtsiks ja ida pool ka lumeks. Võimalik, et mandri põhjaosa jääb sajust puutumata. Päev tuleb mitmel pool päikeseline, aga jahe. Laupäeval laieneb meieni läänest kõrgrõhuala serv. Põhjavoolus saabub külmale lisa ning mõnel pool sajab hooti lund. Öösel on külma mitmel pool alla 5 kraadi, päevane õhutemperatuur tõuseb 0 kraadi ümbrusesse.