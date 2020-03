Kolmapäeval on oodata kohati tugevat vihma- ja lörtsisadu

Öö vastu kolmapäeva tuleb pilvine ja vaid üksikute selgimistega. Siin-seal sajab veidi vihma või lörtsi. Tuul on kõikjal edelast 5 kuni 12, mere ääres kuni 17 meetrit sekundis. Temperatuur on ühe kuni viie plusskraadi juures.

Hommikul on jätkuvalt pilvine, aga vihma on veel vaid väheke ja kohati. Edela- ja lõunatuul puhub 5 kuni 12, rannikul puhanguti 15 meetrini sekundis. Sooja on neljast kuue kraadini.

Päeval levib sadu üle kogu maa, olles kohati tugevgi. Üldiselt sajab vihma, mandril kohati ka lörtsi, õhtul aga alates saartelt sadu harveneb. Puhub edelatuul 5 kuni 15, saartel ja Liivi lahe ümbruses tugevneb läänetuul iiliti kuni 20 meetrini sekundis. Temperatuur tõuseb kaheksa kraadini.

Nädalalõpp lubab jälle päikesepaistet. Juba neljapäev tuleb taas väga soe ja ilus, samas reede öösel on mitmel pool lörts ja vihm. Temperatuur langeb, juba laupäeva öösel nii tuntavalt, et mitmel pool on kergemat lumesadu. Nii lõpebki nädal öökülmadega, päeval jääme ikka plusskraadidesse.