Saudi Araabias astub kohtu ette tuntud naisaktivist

Loujain al-Hathloul peeti koos teiste naisaktivistidega võimusesindajate poolt kinni kaks aastat tagasi. Arreteerimine toimus kusjuures ajal, mil valitsus oli naise autojuhtimise keeldu tühistamas ning oli juba lubanud ka leevendada seadusi, mis on sundinud naissoost kodanikud oma abikaasade või meessoost sugulaste eestkoste alla, märkis Times.

Al-Hathouli kohtuistung toimub natuke aega pärast seda, kui riigis toimus väidetavate korruptantide vastu suunatud vahistamistelaine, mis oli kriitikute hinnangul kroonprints Mohammed bin Salmani järjekordne samm oma võimu suurendamiseks.

Vahistatute hulgas on kaks kuningliku perekonna mõjuvõimsat liiget ja kroonprintsi potentsiaalset rivaali - 77-aastane prints Ahmed bin Abdulaziz, kes on kuningas Salmani noorim vend, ja endine kroonprints, 60-aastane Mohammed bin Nayef. Sarnase jõulise vahistamisoperatsiooni korraldas kroonprints Mohammed bin Salman ka 2017. aasta novembris.

Inimõigusorganisatsioonide hinnangul on nii vahistamisoperatsioonid kui Loujain al-Hathlouli kohtuprotsess selgelt kallutatud ja süüdistused suures osas välja mõeldud.

Al-Hathouli puhul on süüdistusteks näiteks spionaaž, küberkuritegevus ning suhtlus välisdiplomaatide ja inimõigusorganisatsioonidega.

Aktivisti õde Lina, kes elab praegu Brüsselis, meenutas, et Al-Hathouli on vanglas ähvardatud vägistamisega ning teda on piinatud, näiteks elektrišokkide ja nn waterboardingu ehk simuleeritud uputamise abil. Eelmisel aastal oli naine lausa kaheksa kuud üksikkongis. Praegu on õe mureks ka see, et Saudi Araabia vanglates on levimas koroonaviirus COVID-19.

Koos Al-Hathouliga astub kohtu ette veel 13 naisaktivisti, keda süüdistatakse seoses võrdõiguslikkust nõudvate kampaaniatega. Viis neist on sarnaselt Al-Hathoulile oodanud kohtuprotsessi algust eeluurimisvanglas.