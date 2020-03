Saksamaalt kolmapäeva hilisõhtul väljuvale Tallinki laevale Romantika, mis toob sealt ära eestlased ja teiste Balti riikide elanikud, keda Poola läbi oma territooriumi ei luba, on registreerunud umbes 470 inimest ja 150 autot. Kokku on ligikaudu 1000 Eesti inimest välisministeeriumi andmetel reisipiirangutest hoolimata koju jõudnud.

Video: esimesed reisijad said laeva peale:

"Tänaõhtuse Sassnitzi reisi peale on registreeritud umbes 470 inimest ja 150 autot," ütles Tallinki kommunikatsioonijuht Katri Link kolmapäeva hilisõhtul ERR-ile.

Ta lisas, et broneerimine ikka veel käib, seega ei pruugi tegemist olla lõplike andmetega, kuid avaldas arvamust, et kõik soovijad mahuvad peale.

Tallinki juhatuse esimees Paavo Nõgene ütles, et ettevõtte hinnangul võib reisijaid kolmapäeva õhtul laevale tulla umbes 500-600. "Planeerimine käib, autodekk on täis saamas, nii et nagu plaan oli, et ära tuleb tuua eelkõige autodega reisijad, siis autodekk tundub minema täiesti täis," lisas ta.

Tallinki reisilaev Romantika teeb välisministeeriumi palvel erireisi Saksamaale Sassnitzi, et tuua tagasi koju piiride sulgemise tõttu lõksu jäänud Eesti inimesed.

Tallinki juhatuse esimehe Paavo Nõgese selgituste kohaselt väljus Romantika teisipäeva õhtul kell 20 Riia sadamast, võttes sealt cargo-vedajate kaubad ja Lätti lõksu jäänud 35 sakslast, kes soovivad sõita koju, ning suundus Sassnitzi.

Sealt peaks laev väljuma kolmapäeval kelle 23.55, et võtta peale eestlased ja lätlased koos autodega, kes jäid Saksa-Poola piirile lõksu.

Kui esialgne info oli, et laev sõidab Ventspilsi sadamasse, siis uue plaani kohaselt suundub see Saksamaalt hoopis Riiga. Laev peaks jõudma Riiga neljapäeva hilisõhtul kell 23.55.

Pileteid laevale on võimalik osta Tallinki kodulehelt ja piletihind on sümboolne, et motiveerida inimesi ka kindlalt kohale tulema. Hinnavahe kompenseeritakse kahe riigi poolt.

Tavasituatsioonis mahutab Romantika 2000 reisijat, kuid sellises ulatuses inimeste mahutamiseks laevameeskonda ei mehitata. Nõgene ütles, et eesmärk on Eestisse tuua autodega reisijad ning sõltuvalt autode suurusest, mida praegu ei tea, saab Romantika peale võtta 260-400 autot.

Edaspidi teeb reise Tallinki laev Star ja need kestavad esialgse plaani kohaselt 18. aprillini. Igal reisil võetakse kaubaautode kõrval pardale kümme sõiduautot mõlemal suunal.

"15 edasi-tagasi reisi toimub, see tähendab, et meil on selle ajaperioodi jooksul võimalik tuua sealt vähemalt 150 autot. Kui mingil päeval on rekasid vähem, saame sõiduautode hulka suurendada," ütles Nõgene.