See tähendab, et sellest hetkest alates ei ole senisel kujul pendelränne Eesti ja Soome vahel enam võimalik. Piiride sulgemise tõttu on raskustes ka need eestlased, kes tulevad mujalt maailmast Soome kaudu tagasi. Mall Mälberg usutles nendel teemadel Eesti Soome-saatkonna konsulit Peeter Püvi ja Tallinki kommunikatsioonijuhti Katri Linki.