Lepingupartnerid on haiglatele ja kiirabipidajatele tunnistanud, et nad ei suuda kaitsevahendite lepingutingimusi täita ning tarneprobleemid on paraku juba reaalsus, ütles terviseameti erakorralise meditsiini osakonna juhataja Martin Kadai.

Kadai rääkis kolmapäevasel pressikonverentsil, et koroonaviiruse puhul pole enam tegemist tervishoiusündmusega, vaid kompleksse üleilmse sündmusega, mille juures on varude küsimus äärmiselt kriitiline komponent.

"Kaitsevahendid on praegu tervishoiu kõige põletavam probleem. Oleme juba avanud riigi tervishoiuvaru, teinud erakorralisi hankeid kohapealsete tootjatega, saanud ka kaitseväelt nende varu," loetles ta.

Teisipäeval sai Põhja-Eesti regionaalhaigla (PERH) teada, et Hollandist ja Suurbritanniast tellitud meedikute kaitsevahendid ei saabu. Regionaalhaigla juhatuse esimehe Agris Peedu sõnul esineb praegu kaitsevahendite tarnetes tavapäratuid häireid, kuid sellegipoolest tuleb haiglal eelseisvaks perioodiks oma varusid tunduvalt täiendada ja selle nimel töötatakse pidevalt.

"Meil on olemas teave, et need konkreetsed tarned meieni ei jõua, aga põhjust me ei saa praeguse info pinnalt kinnitada. Praeguses olukorras on iga tellimus meile oluline, olgu väike või suur," tõdes Peedu.

Martin Kadai sõnul on paljud Euroopa Liidu riigid kehtestanud enesekaitsevahenditele ekspordikeelu, ravimitele ei ole seda veel kehtestatud, aga sündmused on pingelised. Varude osas tuleb kõigesse suhtuda kriitiliselt.

"Testidega on sama küsimus. Eestis on testimisvõimekus haiglalaboritel, terviseametil ja Synlabil hetkel piisav, aga kuivõrd haigus levib edasi ja paljud riigid soovivad samuti testimisvõimekust laiendada, on see tekitanud omakorda defitsiidi diagnostikumide kättesaadavuse turul," sõnas ta.

Igasugused ranged meetmed ja piirangud tähendavad, et tootmine, muu hulgas ka kaitsevahendite ja muude kriitiliste vahendite tootmine, on samuti piiratud. Kadai kinnitusel hoiab terviseamet haiglate ja kiirabipidajate poolt iganädalast ülevaadet varude olukorrast ja kui tekib probleem, leitakse lahendus. Eesti on esitanud tellimuse ka Euroopa Liidu ühishankesse ning otsib tootjaid ja maaletoojaid kogu turult.

"Tarnete probleem on paraku juba reaalsus, isikukaitsevahendid haiglatele, kiirabipidajatele," rääkis Kadai. "Lepingupartnerid on juba täna tunnistanud, et nad ei suuda lepingutingimusi ja tarneid täita ja seetõttu me täna tsentraalselt otsime ka lahendusi neile probleemidele."

Maailmas on praeguseks ligikaudu 200 000 kinnitatud koroonaviiruse haigusjuhtu, kuid neisse andmetesse tuleb terviseameti esindaja sõnul suhtuda reservatsioonidega, sest ükski riik ei tuvasta sadat protsenti tegelikult haigestunutest. See omakorda tähendab, et reservatsioonidega tuleb suhtuda ka sellesse, mida me teame raskete haigusjuhtude ja suremuse kohta.

Eestis on kolmapäevahommikuse seisuga koroonaviirus diagnoositud 258 inimesel, kellest kolme ravitakse haiglas.