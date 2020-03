Tallinna börs jätkas tõusu

Rohkem kui viieprotsendilise kukkumise tegid pärast teisipäevast kosumist Pariisi, Londoni ja Frankfurdi börsid. Meeleolu pole aidanud hoida üleval ka eri riikide valitsuste tutvustatud turgutusmeetmed. Euroopa turud on kaotanud oma veebruari keskpaiga tipust kolmandiku, Tallinna börs seevastu aga 24 protsenti.

Ameerikas on börsipäev veel poole peal, aga esialgse info pealt näib, et investorite jaoks pole rahu toonud teated triljoni dollari suurusest abipaketist, millega majandust aidata. Paljud analüütikud leiavad, et mistahes muutused turul on praegu ajutised.

"Võrdleksin praegust raputust 2001. aasta omaga, pärast rünnakut Maailma kaubanduskeskusele, millel oli tugev, aga siiski ajutine mõju majandusele. Me ei peaks võrdlema koroonaviirust 2008.-2009. aasta finantskriisiga, kui tegime olulisi vigu, mis esmalt tuli parandada, et päästa panku kokkuvarisemisest. Nõnda loodan, et tugev mõju on ajutine. Usun, et majandus võiks kosuda palju kiiremini, kui paljud usuvad," kommenteeris börsimaakler Oddo Seydler.