Nädalavahetusel võib sadada lund

Nädalavahetusel on oodata miinuskraade, võib sadada ka lund. Neljapäeval aga paistab veel päike.

Pärast keskööd sadu lakkab ja taevas selgineb. Edela- ja läänetuul puhub 7-12, puhanguti kuni 20 m/s. Õhutemperatuur jääb 0 ja +4 kraadi vahele.

Hommikul on taevas selge või vähese pilvisusega ning ilm on kuiv. Tuul veidi nõrgeneb ning sooja on kuni 4 kraadi.

Päev tuleb vähese ja vahelduva pilvisusega ning samuti kuiv. Puhub läänetuul 5-11, puhanguti 14, rannikul kuni 17 m/s. Sooja on neljapäevaks oodata 4 kuni 7 kraadi.

Ülehomme jõuab loodevoolus meile aga juba tunduvalt jahedam õhumass, nädalavahetusel langeb termomeetri näit paiguti -8 kraadini. Päevasooja on keskmiselt 2 kuni 3 kraadi. See aga tähendab, et nii mõnelgi pool tulevad sademed maha lumena, tõenäolisemalt reede õhtul ja laupäeval. Lume kogus ei pruugi olla aga kuigi suur.