Itaalia peaminister Giuseppe Conte ütles neljapäeval, et valitsus pikendab nädal aega kestnud karantiini, mis algselt oli kehtestatud 3. aprillini.

"Rakendatud meetmeid tuleb pikendada algsest tähtajast kaugemale," ütles Conte ajalehele Corriere della Sera.

Itaalia kehtestas koroonaviiruse leviku pidurdamiseks 12. märtsil üleriigilised piirangud, keelates avalikud kogunemised ja sulgedes enamiku äridest. See keeld pidi algselt kehtima 25. märtsini.

Koolide sulgemise, spordivõistlustest osavõtu keeld ja mitmed muud piirangud olid kehtestatud 3. aprillini.

"Oleme hoidnud ära süsteemi kokkuvarisemise, piiragnud toimivad," ütles Conte ning avaldas lootust, et epideemia tipp saabub mõne päeva pärast ja siis hakkab nakatumine langema.

Peaminister hoiatas aga, et riik ei saa naasta otsekohe pärast halvima möödumist tavapärase elu juurde.

Itaaliast on saanud koroonaepideemia Euroopa epitsenter, kus viirus on nõudnud kolmapäevase seisuga 2978 inimese elu. Diagnoosi saanud nakatunuid on 35 713.

Kolmapäeval teatati 475 uuest koroonaviiruse surmajuhtumist, tegemist on seni suurima ööpäevase surnute arvuga ükskõik millises riigis alates viiruse puhkemisest Hiinas.

Ka Prantsuse terviseamet peab vajalikuks karantiini pikendada

Prantsusmaal kehtestatud kahenädalast koduspüsimise käsku tuleb koroonaepideemia ohjeldamiseks tõenäoliselt pikendada, ütles terviseameti juht neljapäeval.

Puhangu ohjeldamiseks on vaja kahte kuni nelja nädalat, ütles Geneviève Chêne raadiojaamale Franceinfo.

Tema sõnul tähendab see, et teisipäeval kehtestatud kodunt väljumise keeldu pikendatakse suure tõenäosusega.

Prantsusmaal on kolmapäevase seisuga koroonaviirus diagnoositud 9134 inimesel, surnud on 264 inimest.