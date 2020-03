Laborid hakkavad tööle Tallinnas, Tartus, Pärnus, Kuressaares, Narvas, Kohtla-Järvel ja Viljandis. Esimesena käivitub neljapäeva õhtust Tallinna testimispunkt. Teste hakkab läbi viima terviseameti partnerlabor Synlab.

Testimiseks on aga vajalik perearsti saatekiri, ilma selleta proovi anda ei saa.

Koroonaviiruse kahtluse korral tuleks helistada perearstile, kes otsustab, kas patsiendil on näidustus testi saada. Eesmärk ei ole kõiki viiruskahtlusega patsiente testida, vaid fookus on endiselt riskirühmadel, nagu eakad ja krooniliste haigustega patsiendid, aga ka näiteks inimestega vahetus kontaktis olevatel meditsiinitöötajatel.

Lõpliku otsuse teeb perearst, kes väljastab vajadusel saatekirja ning edastab patsiendi info kõnekeskusele, kust siis juba haigega ühendust võetakse, et testitegemise aeg ja koht individuaalselt kokku leppida. Vajadusel sõidetakse ka patsiendi koju, kui ta on näiteks liikumispuudega või raskemalt haigestunud. Oluline on vältida haigestunu ühistranspordiga liikumist.

Kiirabisse ehk numbril 112 on põhjust helistada ainult väga raske üldseisundi korral (tugevad hingamisraskused, kõrge palavik), sel juhul sõidab proovi võtma kiirabi.

Terviseameti peadirektor Merike Jürilo selgitas, et haiguseleviku algfaasis oli taktikaliselt oluline tuvastada iga üksikjuhtum, mistap tegeles sellega kiirabi. Praegu aga ei ole mõistlik kiirabi sellega enam koormata ja jätta nende pärusmaaks üksnes välitmatu abi osutamine.

"Kõigil ei ole hädavajalik end testida," rõhutas Jürilo ja tuletas meelde, et haigusnähtudega on igal juhul vaja jääda koju, sõltumata haigusest.

Synlabil on võimekus teha 500-600 uuringut päevas, nädala lõpuks kasvab võimekus tuhande proovini.

"Paljudele pole testi vaja, sest see ei muuda haiguse kulgu, see ei paranda inimese tervist," põhjendas Eesti perearstide seltsi juhatuse liige Argo Lätt, miks kõiki viirusekahtlusega inimesi testida pole mõtet.

80-90 protsendil patsientidest möödub koroonaviirus kergete sümptomitega, mis mööduvad ajapikku ise.