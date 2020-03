Rahvastikuminister kutsub inimesi üles oma elukohaandmeid rahvastikuregistris üle vaatama ja vajadusel uuendama, et need vastaksid tegelikule. See on kriitilise tähtsusega praegu neile, kes peavad töö tõttu Läti ja Eesti või saarte ja mandri vahet käima.

Rahvastikuminister Riina Solman tuletas meelde, et inimesed rahvastikuregistris oma elukohaandmed üle kontrolliksid ja vajadusel neid parandaksid.

Eriti oluline on see juhul, kuii inimesel on mitu elukohta - et registrisse oleksid kantud nii põhi- kui ka lisa-aadress.

Riigi institutsioonid kasutavad rahvastikuregistri aadresse nii oma kodanikega ühendust võtmiseks kui ka näiteks koroonastatistika tegemiseks.

Praegu näiteks on oluline, et inimese elukohaandmed vastaksid registris tegelikkusele, juhul kui on vaja saada piiril luba käia töö tõttu Läti ja Eesti või saarte ja mandri vahet - ilma korrektsete andmeteta pole politsei- ja piirivalveametil voli inimest karantiinis piirkondadesse lubada.