USA armee pressiesindaja Saksamaal teatas, et USA lõpetab koroonaviiruse tõttu Defender Europe 2020 õppused.

The Defender Europe 2020 manöövrid, mille jaoks oli Euroopasse ümber paigutatud suur hulk USA sõdureid, lõpetatakse.

"Kõik on tühistatud, rohkem osalejaid enam Saksamaale ei tule ning need, kes kohal on, lähevad tagasi," ütles armee pressiesindaja.

Esialgsete plaanide kohaselt pidi manöövritel osalema umbes 40 000 sõjaväelast USAst ja teistest riikidest. USA-st pidi Euroopasse saabuma umbes 20 000 USA sõjaväelast.

Tegu pidi olema ulatuslikeima USA vägede ümberpaigutamisega Euroopasse enam kui 25 aasta jooksul.

Defender-Europe 20 eesmärk on strateegilise valmisoleku loomine, paigutades Euroopasse lahinguvõimelisi üksusi toetama NATO ja USA riiklikku kaitsestrateegiat.

USA vägede Euroopasse õppusele saatmine algas jaanuaris.